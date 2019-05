Ein Gespenst geht um im Internet - das Gespenst des Algorithmus. Ein Manifest für eine objektive Betrachtung.

Politische Fehlentscheidungen, die falsche Musik auf der Party oder Notlagen an der Börse, rasch ist ein Schuldiger gefunden: der Algorithmus. Er steuert, was Menschen in den sozialen Medien und in der Google-Suche finden - auch wenn sie nach politischen Informationen ...