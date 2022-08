Begabung zu Technik muss manchmal erst reifen

Ärgern Sie sich, dass Sie so gar keinen Draht zu technischen Dingen, zu Computer, Internet und Handy haben?

Ihr Smartphone macht grundsätzlich nicht, was Sie wollen, und mit dem Internet stehen Sie auf Kriegsfuß. Aber irgendwie würden Sie diese Dinge dennoch gerne nutzen. Keine Sorge, was nicht ist, das kann noch werden. Zumindest liegt diese Vermutung nahe, wenn man in die Chronik mancher Hightechunternehmen schaut. Anlass ist Netflix, der Streamingdienst, der in diesen Tagen sein 25-Jahr-Firmenjubiläum feiert. Netflix wurde im August 1997 in Kalifornien gegründet und verschickte Filme. Nicht über das Internet, sondern per Post. Der Erfolg als ...