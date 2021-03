Digitale Ver- und Enthüllungen

Geheimniskrämer aufgepasst: Photoshop enthüllt, was ihr verbergen wollt.

Mit großem Tamtam kündigt ein japanischer Autohersteller die Enthüllung des ersten hauseigenen Elektroautos an: Eine markante Lichtpartie ist auf der Website zu sehen, die man zum Start eigens gestaltet hat. Der Rest der Karosse bleibt vorerst im Dunkeln. Designer haben den Großteil des Bildes in Schwarz gehüllt. Zumindest sind die Bildbereiche für das menschliche Auge schwarz. Nicht aber für den Computer, denn noch immer stecken kleine Unterschiede in diesem Schwarz. Sogar Farbinformationen sind da, wo das Auge sie nicht mehr ...