Dumme Sachen und andere weise Zitate

Nicht nur Kindermund tut Wahrheit kund. Auch Spitzenmanager sind für Sager gut, vor allem, wenn sie das Internet betreffen.

Twitter werde in den kommenden Monaten jede Menge dummer Sachen machen, sagte Neo-Inhaber Elon Musk und schoss damit den nächsten Vogel ab. So könnte man das Geschehen um Twitter, das sich in den vergangenen Wochen zutrug, kurz zusammenfassen. Zuerst wollte Musk den Kurznachrichtendienst gar nicht mehr kaufen - musste aber schlussendlich. Dann wollte er schnelles Geld machen, indem er den blauen Haken verkaufte, der verifizierte Profile von Nutzern kennzeichnet. Das ging genauso in die Hose wie die Kündigung von Mitarbeitern, ...