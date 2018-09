Mit einer Referenz die Reverenz erweisen

Es gibt sie wieder, "Werner's Nomenclature of Colours", ein wunderbarer Farbatlas, der erstmals 1821 erschienen ist. Damals, Fotografie wurde erst ein paar Jahre später erfunden und war Jahrzehnte später noch immer schwarz-weiß, musste man sich einer bildhaften Sprache bedienen, um den Farbeindruck des

Gesehenen zu beschreiben.

In diesem Farbatlas findet sich zum Beispiel "Orange coloured White" - einer von acht Weißtönen. Er wird als das Weiß beschrieben, das auf der Brust einer Schneeeule oder einer Kreischeule zu finden ist. Auch eine Ackerwinde habe dieses Weiß und französisches Porzellan. Kann man es eleganter ausdrücken?

Heute würde man dieses Weiß so beschreiben: #F0E7C7 oder rgb(240,230,99) - aber wo bleibt da die Poesie?

In früheren Zeiten erwies man mit einer Referenz allgemein Bekanntem und Geschätztem die Reverenz. Das Digitale macht uns die Freude nicht. Keine Reverenz, sondern Einsen und Nullen. Und so fühlt sich das Digitale auch an. Glatt und kalt wie das Smartphone, das wir hunderte Male am Tag streicheln. Dabei verlangen unsere Finger doch nach Abwechslung.

Übrigens: Auch Charles Darwin hat besagte Farbtabelle bei seinen Reisen benutzt, um Tiere und Pflanzen zu beschreiben. Jener Darwin, den wir mit dem Begriff "Survival of the Fittest" in Verbindung bringen. Beim Thema Digitalisierung wird er besonders oft und immer wieder falsch verwendet. Denn "Survival of the Fittest" bedeutet in Darwins Evolutionslehre nichts anderes als das Überleben jener, die sich an eine Situation am besten angepasst haben. Und für diese Anpassung bei der Digitalisierung sollte der Mensch immer die Referenz sein, und nicht das wirtschaftlich Lukrative oder das technisch Machbare.