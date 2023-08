Testen Sie Ihr Wissen!

Ein digitaler Führerschein nach dem Vorbild der Sprachzertifikate soll in der Arbeitswelt Standard werden. Hier die ersten Prüfungsfragen.

Sind Sie A) Einsteiger, B) fortgeschritten oder C) digital Native?



Ihr Computer hat sich aufgehängt. Was machen Sie?

A) Ich rufe den Helpdesk an und schalte dann auf deren Anraten den Computer aus und wieder ein.

B) Ich schalte den Computer aus und wieder ein und rufe dann den Helpdesk an.

C) Solange mein Smartphone funktioniert, kann der PC hängen, wo er will.

Sie wollen nach allen Regeln der Kunst mit einem Geschäftspartner kommunizieren. Mit welchem Programm schreiben Sie einen Brief?

A) Windows

B) Word

C) Was bitte ist ein Brief?



Sie organisieren die Wahl des Vorsitzenden eines Sparvereins. Womit zählen Sie die Stimmen aus?

A) Bierdeckel

B) Excel

C) Ich frage ChatGPT nach dem Ergebnis

Sie wollen eine Einladung per E-Mail an mehrere Personen gleichzeitig schicken. Wie gestalten Sie den Vorgang möglichst effektiv?

A) Ich belege einen Maschinenschreibkurs, um schneller tippen zu können.

B) Ich nutze das Adressfeld "CC".

C) Ich google, was eine E-Mail ist, verwerfe die Idee, damit noch jemanden zu erreichen, und poste die Einladung auf Instagram.



Sie kommen nicht mehr ins Internet, wo beginnen Sie die Fehlersuche?

A) Ich suche das WLAN-Kabel und prüfe es auf Bissspuren der Maus.

B) Ich prüfe, ob der Router eingeschaltet ist und die Lämpchen lustig blinken.

C) - - -