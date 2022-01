Trumps Vision einer gespaltenen Gesellschaft

Kommt nach den alternativen Fakten nun das alternative Internet?



Bits & Bites SN

Die Erstürmung des US-Kapitols durch Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump am 6. Jänner 2021 war eine Zäsur für die amerikanische Demokratie. Das, was in den Tagen darauf geschah, auch eine für das Internet. Denn der abgewählte US-Präsident wurde von den großen Social-Media-Diensten verbannt. Bei Twitter argumentierte man, dass man seinen Account "aufgrund der Gefahr weiterer Anstiftung zu Gewalt dauerhaft gesperrt" habe. Twitter war Trumps wichtigste Plattform. Über sie konnte er sich direkt an seine Anhänger wenden. Sein Millionenpublikum (am ...