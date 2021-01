Warum Videokonferenzen immer pünktlich beginnen

Zehn Minuten Verspätung? Nicht in der digitalen Welt. Doch das liegt nicht nur daran, dass man von jedem Meeting nur einen Mausklick entfernt ist.

Homeoffice, Videokonferenz, täglich das gleiche Spiel. Doch eines fällt dabei auf: Kaum jemand verspätet sich bei diesen virtuellen Treffen. Warum ist das so? Ruft man sich die unterschiedlichen Konferenzzuspätkommer in Erinnerung, die man im Laufe des Berufslebens kennengelernt hat, so wird klar, dass sich manche digital nicht ausleben können.

Da wären zum einen die eigentlich Überpünktlichen, die vor der Besprechung mit allen, denen sie unterwegs begegnen, ein kleines Schwätzchen halten und bereits den zweiten Kaffee genießen, wenn das ...