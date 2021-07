Wenn das Smartphone zur Sirene wird

Unsere Handys könnten uns vor Katastrophen warnen.

Nach den missglückten Unwetterwarnungen in Deutschland ist auch in Österreich eine Diskussion darüber ausgebrochen, wie man im 21. Jahrhundert Menschen vor Katastrophen warnen kann. Sirenen, so hat man über Jahre vor allem bei unseren Nachbarn gedacht, seien störend und nicht mehr zeitgemäß. Die Alarmierung von Einsatzkräften über "Piepser" oder Smartphone sei diskreter und effektiver. Doch dabei hat man die Rechnung ohne die wirklich große Katastrophe gemacht. Seit ein paar Jahren bietet man zwar der Zivilbevölkerung "Katwarn" als App und SMS-Dienst ...