Künstliche Intelligenz kann einen manchmal das Fürchten lehren. Oder hat die KI gar Humor?

Witz und Humor, so sagt man (und die Wissenschaft bestätigt das gelegentlich auch), seien ein Zeichen von Intelligenz. Wenn nun also eine künstliche Intelligenz einen Witz versteht, ist das dann auch ein Indiz dafür, dass sie tatsächlich schlau ist? Das verlangt nach einer Überprüfung.

ChatGPT soll also erklären, was folgender Satz bedeutet: "Wer den Teufel an die Wand malt, spart Tapete." Das Programm führt daraufhin aus, dass der Witz auf die deutsche Redewendung "den Teufel an die Wand malen" anspielt, die so viel bedeutet wie unnötig schwarzsehen oder das Schlimmste befürchten. "Der humorvolle Teil entsteht hier durch die wörtliche Interpretation dieser metaphorischen Redewendung."

Gut, ein Punkt für die KI, denn die Erklärung, die dann noch folgte, war um einiges ausführlicher.

Noch einer: "Ich bin wahrscheinlich deshalb immer müde, weil so unglaublich viele Talente in mir schlummern."

Antwort: "Der Satz ist ein humorvolles Wortspiel, das Müdigkeit mit dem Schlummern von Talenten verknüpft. Die Idee dahinter ist, dass die Talente im übertragenen Sinne ,schlafen' und daher der Sprecher immer müde ist. Es ist eine witzige Art, eine alltägliche Befindlichkeit - nämlich Müdigkeit - zu erklären, indem man sie mit etwas Positivem assoziiert, in diesem Fall unentdeckte oder ungenutzte Fähigkeiten."

Erklären kann sie einen Witz. Aber kann sie selbst einen machen? Hier eine Auswahl:

Warum hat die künstliche Intelligenz das Schachspiel verloren? Sie dachte zu binär und der Gegner zog unerwartet diagonal.

Warum wurde die künstliche Intelligenz depressiv? Weil sie immer tiefer lernte, aber nie den Sinn des Lebens fand.

Warum bringt eine künstliche Intelligenz nie jemanden zum Lachen? Weil sie immer die Pointe vorhersagt!

Fazit? Kabarettisten und Komiker werden durch KI nicht arbeitslos. Und sonst wollen wir nicht gleich den Teufel an die Wand malen, denn lachen hat man die KI noch nie gehört. Und wer zuletzt lacht, ...