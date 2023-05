Formel 1 in Monaco: Die Hubschrauber fliegen im Wohnzimmer

Das Formel-1-Rennen in Monaco ist für alle Piloten etwas ganz Besonderes. Jeder noch so kleine Fehler wird auf dem Stadtkurs gnadenlos bestraft.

Tatsächlich fliegen an der Côte d'Azur die Hubschrauber für die Schönen und Reichen meistens vom Flughafen in Nizza zum Héliport nach Fontvieille oder direkt auf eine der unzähligen Megayachten, die vor dem Hafen in Monaco liegen. Im Fürstentum geht es beim Europaauftakt der Formel 1 an diesem Wochenende vor allem ums Sehen und Gesehenwerden. Denn das, was für die US-Amerikaner Miami war, ist für die Europäer Monaco. Der Titel dieser Kolumne bezieht sich aber nicht auf den im wahrsten Sinne ...