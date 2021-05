120 Kilometer für den Sieg und den guten Zweck

Red Bull Salzburg spendete 12.000 Euro an die Stiftung "Wings for Life".

Mit dem 3:1-Auswärtssieg am vergangenen Sonntag bei Sturm Graz hat sich Red Bull Salzburg den Matchball zum Gewinn der Meisterschaft perfekt zurechtgelegt. Nun muss er am Mittwoch gegen Rapid nur mehr verwertet werden. Wertvoll war der Sieg in der Steiermark im doppelten Sinn: Denn auch die Stiftung Wings for Life profitierte davon. Konkret von den 120 Kilometern, die die Bullen-Profis während der Partie insgesamt gelaufen sind. Red Bull Salzburg spendete für jeden Kilometer 100 Euro, insgesamt also 12.000 Euro, die ...