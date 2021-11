Adeyemi konnte Überraschungsgast Flick nicht überzeugen

Er war bisher die Lebensversicherung von Red Bull Salzburg in der Champions League, hat in den ersten drei Gruppenspielen drei Tore erzielt und war gefürchtet in den gegnerischen Strafräumen, wo er oft nur mit Fouls zu stoppen war - doch beim 1:2 in Wolfsburg war Karim Adeyemi ein Schatten seiner selbst. Gleich nach 67 Sekunden vergab der Bullen-Stürmer eine hochkarätige Chance, danach war er zu eigensinnig, gestikulierte, kritisierte und verlor schließlich komplett den Flow. Freilich ist die Erwartungshaltung an Adeyemi ...