Aufhauser feierte seinen ersten Sieg als Chef

Bereits vor zwei Jahren, als Oscar Garcia erkrankt war, sprang Rene Aufhauser bei Red Bull Salzburg als Cheftrainer ein.

An Fußball war nicht zu denken. Der erkrankte Marco Rose hütete am Samstag in Salzburg das Bett, während er in Altach von seinem Assistenzcoach Rene Aufhauser vertreten wurde. Für Aufhauser war dies nicht die Premiere als Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg. Bereits am 3. April 2016, als Oscar Garcia aufgrund einer Grippe den Bundesliga-Hit bei Rapid verpasste, stand der 41-jährige Steirer als Chef an der Seitenlinie. Damals gab es ein 1:1, in Altach feierte Aufhauser nun also seinen ersten Sieg.

"Kompliment an das ganze Team", sagte der ehemalige ÖFB-Teamspieler und verriet: "Wir waren schon ein bisschen überrascht, dass Altach die Fünferkette ausgepackt hat. Nach der Pause haben wir das Spiel ein bisschen anders angelegt, weil es zuvor kaum Räume gegeben hat. Da ist es dann besser für uns gelaufen." In den zweiten 45 Minuten nicht mehr mit von der Partie war Valon Berisha. Der Mittelfeldspieler blieb wegen Muskelproblemen im Oberschenkel in der Kabine, um vor dem Duell am Donnerstag bei Real Sociedad kein Risiko einzugehen. Auch Marco Rose sollte bis dahin wieder bei bester Gesundheit sein.