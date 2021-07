Auftaktspiele gegen Red Bull Salzburg sind kein Vergnügen

Fußballmeister Red Bull Salzburg startete in den vergangenen vier Jahren perfekt in die Saison. Nur der Gegner am Freitag, Sturm Graz, war einmal Spielverderber für den Serienmeister.

SN/gepa Salzburg-Trainer Matthias Jaissle steht vor seinem Liga-Debüt als Trainer für die Bullen.