Das Stadion ist eine Baustelle

Die Red-Bull-Arena in Kleßheim gleicht aktuell einer riesigen Baustelle, der Stadionrasen wird nämlich für die neue Saison runderneuert. Seit Mittwoch laufen die Arbeiten, die pünktlich bis zum Meisterschaftsstart 2023/24 Ende Juli fertiggestellt sein sollen.

"Der Rasentausch wurde notwendig, weil der Platz zuletzt stark beansprucht wurde. Der FC Red Bull Salzburg hat in der abgelaufenen Saison viele Spiele in der Bundesliga, im Cup und auch international absolviert, dazu trägt ja auch der FC Liefering seine Heimspiele wieder im Stadion aus", erklärte Sportdirektor Christoph Freund, nicht ohne noch ein Abschieds-Kickerl auf dem alten Rasen absolviert zu haben. In einem internen, durchaus torreichen Duell zwischen Mitarbeitern von Red Bull Salzburg über zwei Mal 40 Minuten gewann das Team von Sportchef Freund, Geschäftsführer Stephan Reiter und Clubpräsident Harald Lürzer mit 9:7. Mit einem Augenzwinkern sagte der ehemalige Zweitliga-Kicker Freund (Untersiebenbrunn, WSG Tirol), dass die gegnerische Mannschaft u.a. vom 55-fachen ÖFB-Teamspieler Zlatko Junuzovic verstärkt wurde. Der ehemalige Red-Bull-Profi arbeitet aktuell in der Scoutingabteilung der Salzburger - und er wusste wohl, wer hier als Gewinner vom Platz gehen soll ...