Diesmal sollen rote Trikots den Salzburgern Glück bringen

Der Stoff, aus dem europäische Träume sind: In der Europa League laufen die Salzburger in schickem Bordeauxrot ein.

Es ist eine der kuriosen Fußnoten in der Red-Bull-Fußballhistorie, dass RB Leipzig seine Präsentation 2009 noch in geborgten Salzburg-Dressen bestreiten musste. Im Trubel um die Übernahme des Fünftligisten SSV Markranstädt waren die eigenen Trikotsätze nicht rechtzeitig fertig geworden. Auch danach blieb das Outfit sehr ähnlich, was zwischendurch auch einmal zu einer peinlichen Panne mit Leipzig-Logo auf Andreas Ulmers Trikot führte.