Gerhard Struber trainiert mit Rumpfteam: Zehn Red-Bull-Profis international auf Tour

Die bevorstehende Länderspielpause wäre für Fußballmeister Red Bull Salzburg eine gute Gelegenheit, an den aktuellen Problemzonen zu arbeiten. Nur: Trainer Gerhard Struber steht in den kommenden eineinhalb Wochen lediglich ein Rumpfteam zur Verfügung. Zehn Bullen-Profis sind seit Montag international auf Tour.

Hier ein Überblick: Torhüter Alexander Schlager steht im Kader der österreichischen Nationalmannschaft für das EM-Qualifikationsspiel gegen Estland (16. November) und das freundschaftliche Ländermatch gegen Deutschland (21. November). Der ebenfalls einberufene Samson Baidoo musste aufgrund einer gegen Austria Wien erlittenen Adduktorenverletzung kurzfristig absagen. Bullen-Kapitän Amar Dedić spielt mit Bosnien-Herzegowina in der EM-Qualifikation gegen Luxemburg und die Slowakei. Lucas Gourna-Douath steht im Aufgebot von Frankreichs U21 für das EM-Qualispiel gegen Österreich (17. November) und ein Testmatch gegen Südkorea. Oscar Gloukh hat am Sonntag mit Israel bei extrem schlechten Platzverhältnissen mit 0:1 gegen den Kosovo verloren, absolviert darüber hinaus EM-Qualifikationsbegegnungen gegen die Schweiz, Rumänien und Andorra. Leandro Morgalla spielt mit Deutschlands U21 gegen Estland und Polen, Dorgeles Nene mit Mali in der WM-Qualifikation gegen den Tschad und die Zentralafrikanische Republik. Karim Konaté trifft mit der Elfenbeinküste auf die Seychellen und Gambia. Strahinja Pavlović und Petar Ratkov stehen im serbischen Teamaufgebot. Und Luka Sučić bestreitet mit Kroatien EM-Qualispiele gegen Lettland und Armenien.

In der Bundesliga geht es am 25. November mit einem Heimspiel gegen Hartberg weiter.