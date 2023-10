"Golden Boy": Gourna-Douath ist sehr begehrt - trotz Formkrise

In dieser Saison konnte Lucas Gourna-Douath im Trikot von Red Bull Salzburg noch nicht restlos überzeugen, in der SN-Spielerbewertung gab es zuletzt zwei Mal ein "schwach". In Frankreich kümmert das aktuelle Formtief des defensiven Mittelfeldspielers jedoch niemanden, derzeit steht Gourna-Douath mit dem französischen U21-Nationalteam in der EM-Qualifikation im Einsatz. Und auch in Italien hält man offenbar große Stücke auf den 20-jährigen Bullen-Profi. Die Sporttageszeitung "Tuttosport" hat Gourna-Douath im Rahmen ihres renommierten

"Golden-Boy-Awards" der besten U21-Talente Europas unter die Top 20 gewählt. Die 100 Kicker umfassende Shortlist wurde am Freitag auf 25 Finalisten gekürzt. Darunter finden sich unter anderem Spieler wie Real Madrids Jungstar Jude Bellingham und Bayerns Jamal Musiala. Ab sofort kann abgestimmt werden.

Bei so viel internationaler Aufmerksamkeit ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis Gourna-Douath den nächsten Karriereschritt wagt. Vielleicht avanciert er ja schon im kommenden Sommer zu einem Salzburger Rekordtransfer. Was aus den 15 bisher teuersten Abgängen wurde, lesen Sie aktuell in der SN-Onlineserie mit dem Titel "Was wurde aus den Rekordtransfers von Red Bull Salzburg?".