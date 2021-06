Kamil Piatkowski: Über Europa nach Salzburg

Der fünf Millionen Euro teure Neuzugang der Bullen hat sich bei der Europameisterschaft mit dem polnischen Nationalteam viel vorgenommen.

Noch bis 21. Juni befinden sich die Fußballprofis von Red Bull Salzburg in der Sommerpause, ehe Neo-Trainer Matthias Jaissle zum ersten Mannschaftstraining nach Taxham ruft. Echten Urlaub hat allerdings nur ein Teil des Teams. Während Sportdirektor Christoph Freund am Kader für die kommende Saison arbeitet und laut kroatischen Medienberichten ein fünf Millionen Euro schweres Angebot für den 24-jährigen Argentinier Ramón Mierez, Mittelstürmer von NK Osijek und mit 22 Treffern aktueller Torschützenkönig in Kroatien, abgegeben hat, stecken einige Bullen-Profis mitten in ...