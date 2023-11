Verletzter Maurits Kjærgaard bangt um Champions-League-Hit

Der Mittelfeldspieler von Red Bull Salzburg erlitt eine Schulterverletzung. Das Heimspiel gegen Inter Mailand wird für den 20-Jährigen zum Wettlauf mit der Zeit.

Maurits Kjaergaard wurde in Hartberg mit schmerzverzerrtem Gesicht ausgewechselt.

Beinahe zeitgleich mit Red Bull Salzburg steht am Samstag auch Inter Mailand im Pflichtspiel-Einsatz. Der Tabellenführer der italienischen Serie A, am kommenden Mittwoch (21 Uhr) Gegner der Bullen am vierten Spieltag der Champions-League-Gruppenphase, trifft auswärts auf den Vierten Atalanta Bergamo. ...