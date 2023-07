Matthias Jaissle: "Haben gesehen, woran zu arbeiten ist"

Im zweiten Testspiel der Vorbereitung auf die Fußballsaison 2023/24 kassierte Meister Red Bull Salzburg gegen den polnischen Vizemeister Legia Warschau beim 0:2 zwar die erste Niederlage. In Anbetracht der Strapazen der vergangenen Tage im Trainingslager in Saalfelden und der Tatsache, dass noch viele wichtige Profis nicht im Kader standen, war auch nicht zu erwarten, dass die Truppe von Trainer Matthias Jaissle eine Galaleistung zeigt. "Legia war ein richtig guter Gegner, der sehr gut mit dem Ball unterwegs und auch abgebrüht war. Von daher war es ein gelungener Test, in dem uns aufgezeigt wurde, wo wir noch ansetzen müssen - und dafür ist die Vorbereitung auch da. Wir werden weiter daran arbeiten und sind positiv gestimmt, dass wir die Vorbereitung gut nutzen werden", betonte Jaissle.

Dass die Bullen nur mit 0:2 unterlagen, lag auch an Torhüter Alexander Schlager, der durchspielte. Österreichs Nationaltorhüter strahlte nicht nur viel Ruhe und Präsenz aus, sondern dirigierte auch seine Vorderleute geschickt. Und dann zeigte Schlager auch noch einige starke Reaktionen. "Wir haben gegen einen Gegner gespielt, der in seiner Art und Weise zu spielen sehr flexibel war. Es war ein lehrreiches Spiel, von dem wir sehr viel mitnehmen können. Wir werden weiter hart arbeiten und die Abläufe verbessern. Es wartet eine intensive Saison auf uns, auf die wollen wir uns natürlich bestmöglich vorbereiten", erklärte Schlager. Das nächste Testmatch der Bullen findet am Samstag um 15.30 Uhr gegen Nordsjælland auf der Sportanlage in Anif statt. Gegen die Dänen wird dann Philipp Köhn neunzig Minuten im Tor stehen.