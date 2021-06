Matthias Jaissle verspricht aggressiven Pressingfußball

Das Team von Salzburgs neuem Cheftrainer Matthias Jaissle nimmt immer konkretere Formen an, die Spielidee bleibt jedoch die alte, wie der 33-jährige Deutsche vor dem Trainingsstart kommenden Dienstag in einem Clubinterview unmissverständlich klarstellte: "Ich habe eine ganz klare Idee davon, wie ich Fußball spielen lassen möchte. Die ist nahezu deckungsgleich mit der Philosophie des FC Red Bull Salzburg. Dazu versuche ich, eine persönliche Note reinzubringen. Es wird aber sehr ähnlich zu dem sein, was die Fans gewohnt sind, sehr aggressiv, mit hohem Pressing."

Dabei kann der Bullen-Coach auf die Dienste des zuletzt verliehenen Kilian Ludewig setzen. Der Rechtsverteidiger kehrt nach einem Jahr beim deutschen Bundesliga-Absteiger Schalke (6 Einsätze) nach Salzburg zurück. Patrick Farkas hingegen verlässt die Bullen nach vier Jahren, 61 Pflichtspielen, fünf Toren und zehn Assists. Der 29-jährige Burgenländer, der seit einem Schlaganfall in der Mannschaftskabine im September 2019 nie mehr richtig den Anschluss finden konnte, unterzeichnete beim Schweizer Cupsieger FC Luzern einen Vertrag bis 2023. Nachwuchshoffnung Amar Dedić verlässt die Bullen ebenfalls, er wechselt leihweise zum Ligakonkurrenten WAC. Ein ungewöhnlicher Karrieresprung gelang Peter Pokorný, der nach seiner Leihe beim SKN St. Pölten nicht mehr zu Red Bull Salzburg zurückkehrt, sondern fix in die spanische Primera División zu Real Sociedad wechselt. Der 19-jährige Slowake erhielt einen Dreijahresvertrag.

Verpflichten konnten die Bullen hingegen den erst 16-jährigen Ungarn Patrik Kovács von MTK Budapest. Der Linksverteidiger soll zunächst in der U18-Akademiemannschaft zum Einsatz kommen.