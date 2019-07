Rasmus Kristensen trägt erstmals das Bullen-Trikot

Der Red-Bull-Millionentransfer steht seit Montag im Mannschaftstraining und bestreitet schon heute, Dienstag, das erste Testspiel.

Mit einem Testspiel gegen Kayserispor, den Tabellenzehnten der türkischen Liga, bestreitet Red Bull Salzburg heute, Dienstag (18.30 Uhr), in Oberhofen am Irrsee den letzten Härtetest vor der am Freitag beginnenden Bundesligasaison. Der soll vor allem jenen Kaderspielern, die beim österreichischen Serienmeister zuletzt weniger zum Einsatz gekommen sind, die Möglichkeit geben, in einen Spielrhythmus zu kommen. Deshalb werden nach ihren längeren Verletzungspausen Jasper van der Werff sowie Marin Pongračić gegen Kayserispor einlaufen. Und auch Neuzugang Rasmus Kristensen, der erst vor wenigen Tagen um fünf Millionen Euro von Ajax Amsterdam verpflichtet wurde und am Montag das erste Mannschaftstraining in Salzburg absolviert hat, kommt erstmals zum Zug, ebenso wie der aus den USA zurückbeorderte Ersatzkeeper Carlos Coronel.

Zum Ligastart gegen Rapid ist der 22-jährige Außenverteidiger Kristensen aufgrund fehlender Trainingseinheiten noch kein Thema, für die bevorstehende Champions-League-Gruppenphase aber sehr wohl. Auch dafür gibt es einen Härtetest. Am 31. Juli ist Europa-League-Sieger Chelsea zu Gast in der Red-Bull-Arena. 20.000 Karten sind schon verkauft. Wer schon ein Ticket hat, kann aufatmen: Obwohl Chelsea das Trainingslager im Pinzgau auf Wunsch des neuen Trainers Frank Lampard kurzfristig abgesagt hat, stand das Match in Salzburg nie auf der Kippe.