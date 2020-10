Red Bull Salzburg bekam die Rache des 127-Millionenkickers zu spüren

Joao Felix wurde zum Mann des Abends. Der Topstar, der für 127 Millionen Euro zu Atletico Madrid gewechselt war, entschied mit zwei Toren das Spiel gegen Red Bull Salzburg. Und er nahm damit Rache für eine bittere Final-Niederlage.

Wie sehr Atlético gelitten hat, war am besten an der Reaktion von Trainer Diego Simeone nach Spielschluss zu erkennen. Der streitbare Argentinier jubelte so ausgelassen, als hätte Atlético gerade das Finale in der Champions League gewonnen. Simeone wusste nämlich ganz genau, dass bei einem Remis gegen den krassen Außenseiter aus Salzburg viel Unruhe auf ihn zugekommen wäre. Und Torschütze Marcos Llorente sprach aus, was sein Coach wahrscheinlich auch dachte: "Wenn man in der Champions League nicht bei hundert Prozent ist, ...