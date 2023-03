Red Bull Salzburg gibt Entwarnung bei Gourna-Douath

Der FC Red Bull Salzburg kann den Meistergruppen-Auftakt am Sonntag auswärts gegen Austria Klagenfurt mit Lucas Gourna-Douath planen. Der Kapitän des französischen U20-Nationalteams war vergangene Woche beim 4:0 im Testspiel gegen die Alterskollegen aus den USA nach einem Schlag gegen die Wade unter Schmerzen ausgewechselt worden und verpasste aufgrund dieser Blessur die darauffolgenden U20-Länderspiele gegen die Niederlande (1:2) und England (1:1). Zurück in Salzburg, konnte Entwarnung gegeben werden. Die Therapie bei Gourna-Douath ist so gut wie abgeschlossen, einem Einsatz in Klagenfurt sollte nichts im Weg stehen. Über einen Prestigeerfolg durfte Bullen-Stürmer Noah Okafor jubeln. Der Schweizer gewann mit der "Nati" das EM-Qualifikationsduell gegen Israel - und damit auch gegen seinen Salzburger Clubkollegen Oscar Gloukh -

klar mit 3:0, Okafor vergab dabei eine Topchance auf das 4:0.