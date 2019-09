Salzburgs Fans stürmen Liverpool

Der Gästesektor an der Anfield Road wird am 2. Oktober voll besetzt sein. Red Bull Salzburg hat nicht weniger als vierter Charterflieger angemietet.

In der Fußball-Bundesliga ist die Zuschauerkulisse im Auswärtssektor von Red Bull Salzburg meist recht schütter, aber in der Champions League hat auch die Bullen-Fans das Reisefieber gepackt. Salzburgs Anhänger werden die Stadt Liverpool beim Gastspiel am 2. Oktober regelrecht stürmen. Der Gastmannschaft stehen im ehrwürdigen Anfield-Stadion 2500 Tickets zur Verfügung - und die gehen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.

Der erste Fan-Charterflieger mit 200 Sitzplätzen war binnen zehn (!) Minuten ausverkauft, ein weiterer Tagesflieger mit 300 Bullen-Anhängern, allesamt Besitzer einer Bundesliga-Dauerkarte, innerhalb knapp einer Stunde. Die Reise nach Liverpool inklusive Eintrittskarte kostet 399 Euro und wird von Red Bull Salzburg subventioniert. Um den vollen Preis einer so kurzfristig gebuchten Chartermaschine zu decken, müssten die Fans normalerweise das Doppelte hinblättern. Bei Eigenanreise nach Liverpool waren die Tickets um 55 Euro ebenfalls ausschließlich über den Verein zu bestellen, und auch das Kontingent ist bereits erschöpft.

Insgesamt hat Österreichs Serienmeister für sein erstes Auswärtsspiel in der Champions-League-Gruppenphase nicht weniger als vier Charterflieger bestellt. Denn die Mannschaft inklusive Betreuern, VIP-Gästen und Medien sowie das Salzburger Youth-League-Team, das am 2. Oktober um 15 Uhr im Langtree Park gegen die U19 des FC Liverpool antreten wird, sind auf zwei weitere Flugzeuge aufgeteilt.

Unterdessen hat sich noch einmal ein kleines Kartenkontingent für das eigentlich schon ausverkaufte Heimspiel am Dienstag (21 Uhr) gegen Belgiens Meister KRC Genk aufgetan. Da die für die UEFA reservierten Tickets retourniert wurden, sind seit gestern wieder Restkarten erhältlich.