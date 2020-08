Salzburgs Liverpool-Test spießt sich noch

Ganz unverhofft könnte Red Bull Salzburg wenige Tage vor dem ersten Pflichtspiel der neuen Saison im ÖFB-Cup gegen den Regionalligisten Schwarz-Weiß Bregenz (29. August) noch zu einem echten Testspiel-Hit kommen. Niemand Geringerer als Englands Meister Liverpool sucht am 25. August zum Abschluss seines Trainingslagers in Saalfelden einen Testgegner. Die Bullen sind dafür geradezu prädestiniert, immerhin war man in der vergangenen Champions-League-Saison ein würdiger und phasenweise sogar ebenbürtiger Gegner. Allerdings spießt sich die für Montag erwartete Vereinbarung noch. Zum einen wegen der strengen Coronamaßnahmen, zum anderen sind noch offene Rechtefragen (TV-Übertragung in England, Bandenwerbung etc.) abzuklären. Die Verantwortlichen beider Clubs sind in einem regen Austausch und um eine rasche Abklärung bemüht.

Vertraglich längst in trockenen Tüchern ist Salzburgs Testspiel-Duell mit dem niederländischen Meister Ajax Amsterdam am Samstag (16 Uhr) in der Red-Bull-Arena. Erstmals sind dabei wieder Zuschauer zugelassen, und zwar exakt 1250 VIP- und Business-Card-Besitzer. Die Partie wird auch live auf Servus TV gezeigt.