Sieben Paraden! Dieser Schlager ist ein Hit

Ein Profi von Red Bull Salzburg wurde am Mittwoch spätnachts in den Katakomben des Anoeta-Stadions mit Lob geradezu überhäuft: Alexander Schlager. Der Torhüter avancierte einmal mehr zum "Hexer" und damit zum Matchwinner für die Bullen. Schlager zeichnete sich mit sieben teils spektakulären Paraden aus, davon fünf gegen Schüsse von innerhalb des Strafraums. "Er hat uns schon so oft gerettet, mittlerweile bin ich nicht mal mehr überrascht. Es war ein normaler Tag im Büro für Alex Schlager", scherzte Abwehrchef Strahinja Pavlović. Trainer Gerhard Struber ergänzte: "Der Alex ist am Ende oft der Retter in der letzten Not. Heute war er das in einem außergewöhnlichen Ausmaß." Der 27-jährige Salzburger sei inzwischen zu einer zentralen Führungsfigur im Team geworden: "Er stellt Leadership unter Beweis, in der Kabine und auf dem Platz." Und Schlager? Der war "einfach nur stolz" und freute sich auf das "Finale daham" am 12. Dezember gegen Benfica Lissabon.