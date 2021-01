Transfer-Update: Ashimeru geht, Daka bleibt, Zikovic kommt

Mittelfeldspieler Majeed Ashimeru wechselt von Red Bull Salzburg zu Anderlecht nach Belgien. Und auch Jerome Onguene steht vor dem Absprung.

Bevor Serienmeister Red Bull Salzburg am 24. Jänner mit einem Auswärtsspiel gegen Altach ins Bundesliga-Frühjahr startet, ist Sportdirektor Christoph Freund noch mit Feintuning am Kader beschäftigt. Am Mittwoch vermeldeten die Bullen offiziell, dass Mittelfeldspieler Majeed Ashimeru bis Sommer leihweise zum RSC Anderlecht, den Tabellenvierten der belgischen Jupiler Pro League, wechselt. Obwohl der 23-Jährige aus Ghana bisher 42 Spiele für Salzburg absolviert hat und ihm dabei drei Tore und acht Assists gelungen sind, scheint eine Rückkehr nach Leihende zum jetzigen Zeitpunkt ...