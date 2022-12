An eine gerechte Welt glauben müssen

Warum verschließen sich so viele Frauen vor der Wahrheit?

Immer wieder erzählen mir Frauen, dass sie von anderen Frauen verurteilt und abgewertet wurden, dass andere Frauen behauptet haben, ihnen sei "überhaupt noch nie was zugestoßen" und "ihr Emanzen übertreibt doch bloß". Meine Gesprächspartnerinnen sind wütend und verletzt, tausend Mal mehr, als wenn sie so etwas von Männern zu hören bekommen, sie kreiden diesen Frauen fehlende Solidarität an.

Es ist so: Wer Diskriminierung erst einmal sieht, kann sie nie wieder nicht sehen. Das ist einerseits gut, weil Bewusstmachung ...