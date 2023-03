Das alte Italien

In Rom hab ich ein Stück Vergangenheit gefunden - in vielerlei Hinsicht.

In meiner Kindheit waren die Italiener Strizzis. Es war klar: Wenn du nach Italien fährst, wirst du übers Ohr gehauen. Als Tourist:in zahlst du mehr, fällst auf alle möglichen Tricks rein, bist am Ende ein bissi beleidigt, aber nicht richtig sauer, denn in meiner Kindheit waren die Italiener auch Charmeure. Sie haben dich zwar reingelegt, aber mit Augenzwinkern. In diesem unserem Nachbarland war immer eine Spur Chaos: hupende Autos, Zebrastreifen wurscht, alle haben kreuz und quer geparkt und sind am ...