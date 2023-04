"Du kannst das besser"

Was haben Autobatterien und Windeln mit Geschlecht zu tun?

Haben Sie schon mal den Begriff "weaponized incompetence" gehört? Falls nicht, haben Sie das, was dahintersteckt, garantiert bereits erlebt - oder selbst angewandt. Wörtlich übersetzt, meint man Inkompetenz, die wie eine Waffe gebraucht wird, der offizielle deutsche Begriff lautet "strategische Inkompetenz", auf Österreichisch sagen wir "sich a bisserl deppert stellen". Das macht man, wenn man etwas nicht tun will. Bekannt ist beispielsweise das Narrativ der unfähigen Blondine, die - so begegnet es uns in unzähligen Filmen und Büchern - die ...