Salzburg, unite!

Warum es wichtig ist, dass wir alle Queerness feiern.

Anfang Juni war ich beim HOSI-Fest in der Arge, und als ich gesehen habe, wie viel Spaß dort alle beim Tanzen und Feiern haben, war ich sehr froh und sehr traurig zugleich. Weil ich, umringt von so vielen wundervollen Menschen, die queer sind und gay und trans und hetero, gedacht habe: Es könnte immer so sein. Es wäre gar nicht so schwierig. Wir könnten friedlich und harmonisch leben, Zeit miteinander verbringen, uns gegenseitig akzeptieren, wie wir sind, einander schlicht und ...