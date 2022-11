"1899": Albtraumsaga und Rätsel auf hoher See

Durchgeschaut SN

Mit "Dark" haben Jantje Friese und Baran bo Odar ein beeindruckendes Seriendebüt hingelegt. Jetzt präsentiert das Showrunner-Duo mit "1899" auf Netflix ein weiteres Mystery-Narrativ, das auf hohe See entführt und in düsteren Bildern und grandioser Musik (Ben Frost) Rätsel aufgibt. Auf dem Weg nach Amerika erhält Eyk Larsen (Andreas Pietschmann), der Kapitän des britischen Auswandererschiffes "Kerberus", ein Telegramm vom seit Monaten vermissten Schiff "Prometheus". Er ändert den Kurs und findet ein (fast) menschenleeres Geisterschiff. Was ist passiert? Wo sind die ...