Am Abgrund der Geisteswissenschaften

Durchgeschaut SN

Der Hitlergruß war der Anfang vom Ende. Gerade als Ji-Yoon Kim (Sandra Oh) als erste nicht Weiße die Leitung der Fakultät für englische Literatur an der fiktiven Pembroke University übernimmt, scheint alles schiefzugehen. Die Studentenzahlen sinken, die älteren Professoren tun, was sie wollen, und dann ist da noch diese verflixte Geste ihres Kollegen. Freilich meint es Bill Dobson (Jay Duplass), eigentlich ein Studentenliebling, ironisch, als er den Arm hebt. Aber als die heimlich gefilmte Geste im Internet landet, interessiert das ...