"Better Call Saul": Der Kreis schließt sich für den Winkeladvokaten

Genüssliche Kamerafahrten durch die feudale Villa des Anwalts Saul Goodman und rastlose Handkamerabilder vom Überlebenskampf des Kleinkriminellen Nacho: Die ersten beiden Szenen der sechsten Staffel von "Better Call Saul" rufen die Kontrastlinien des Serien-Prequels von "Breaking Bad" virtuos in Erinnerung. Zum einen wird die Geschichte eines Winkeladvokaten erzählt, der als "Freund des Kartells" Drogenhändler für gutes Geld vor dem Arm des Gesetzes schützt. Andererseits entfaltet sich die Leidensgeschichte eines Handlangers, der seinen Vater nicht in die mörderischen Machenschaften des Kartells ...