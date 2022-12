"Der Gejagte": Mafia, Zwist und Pathoswellen

"Die Zeit steht still": Die ersten Momente mit ihrem Hang zur Bedeutungsschwere erinnern an Krimipathos von der Stange. Dominant ist der Familienzwist im Hause DeCanin, Tochter Laura (Antonia Moretti) hat mit ihrem Vater Matteo (Tobias Moretti) gebrochen: "Du erstickst mich, das alles da erstickt mich!" Gemeint ist jene "Gefängnisinsel", auf der die beiden auf jenen Prozess warten müssen, in dem der Südtiroler Winzer und Ex-Mafioso Matteo DeCanin gegen seinen Clan aussagen will. Der Deal: Er und seine Familie kommen ins ...