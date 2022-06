Der Super-GAU, erzählt in authentischen Bildern

Schon wieder Tschernobyl. Zwei Jahre nach der amerikanisch-britischen Miniserie über die Nuklearkatastrophe im sowjetischen Atomkraftwerk legt Sky mit "Chernobyl: The Lost Tapes" noch eine zeithistorische Doku nach. 93 Minuten lang zeigt der Emmy-Preisträger James Jones ("Mosul") Archivaufnahmen und kombiniert diese mit Augenzeugenberichten. Was mit fröhlichen Kindern in Prypjat, der einst prosperierenden "Stadt der Energiearbeiter" beginnt, setzt sich mit Ausschnitten aus Propagandafilmen fort und führt schließlich zu den tragischen Ereignissen, die am 26. April 1986 im Reaktor-Block 4 ihren Ausgang genommen ...