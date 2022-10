Die Fratze des Kriegs bleibt immer dieselbe

Was mit der Naturidylle einer Fuchsfamilie beginnt, kippt jäh in eine furchtbare Menschheitstragödie: Tote Leiber auf dem Schlachtfeld, die Körper scheinen mit der Erde verwachsen zu sein. Blut, Elend und Zerstörung, so weit das Auge reicht. Die Neuverfilmung des Antikriegsklassikers "Im Westen nichts Neues" auf Netflix schont ihr Publikum nicht: Knapp zweieinhalb Stunden lang sind Kriegsgräuel in all ihren brutalen Ausprägungen zu sehen. Mittendrin zwischen zerfetzten Körpern und gebrochenen Seelen: der mit viel Enthusiasmus in den Ersten Weltkrieg gezogene Schüler ...