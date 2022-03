"Funeral for a Dog": Der süße Duft der Freiheit

Über den Wolken muss der Frust grenzenlos sein: In einer Flugzeugtoilette wirft der sichtlich angeschlagene Journalist Daniel (Albrecht Schuch) seinen Ehering ins Klo. Zurück am Sitz trifft er - Zufälle gibt's - mit Tuuli (Alina Tomnikov) just jene Frau, die ihn zum Schriftsteller Mark (Friedrich Mücke) bringen wird, den er interviewen soll. Kaum hat man sich an diesen Einstieg gewöhnt, erfolgt der erste von vielen Zeit- und Ortswechseln in der Literaturverfilmung "Funeral for a Dog" (donnerstags um 20.15 Uhr auf ...