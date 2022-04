"Gaslit": Watergate und eine schillernde Frau

Wenn jemand nicht mehr in der Air Force One mitfliegen darf, muss schon etwas vorgefallen sein. Im Falle von Martha Mitchell, hingebungsvoll zwischen Glamour und Tristesse gespielt von Julia Roberts, ist es wohl der Umstand, dass sich diese Frau kein Blatt vor den Mund nimmt. Im Gegenteil. Die selbstbewusste und trinkfreudige Frau von US-Justizminister John Mitchell (kaum zu erkennen: Sean Penn), der auch Wahlkampfleiter von Richard Nixon ist, gibt offenherzige Interviews, was zu Handgreiflichkeiten führen kann. "Wenn Martha Mitchell nicht ...