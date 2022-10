"Helene Fischer isst atemlos Speckknödel"

Zwei ganz Große ihres Fachs gaben am Dienstag auf ORF 1 und ORF 2 fast zeitgleich Interviews und präsentierten sich geerdet und sympathisch: Schlagerstar Helene Fischer bei "Willkommen Österreich", der Quantenphysiker Anton Zeilinger in der "ZiB 2".

Schlagerstars und Schlagersternchen verlassen üblicherweise ungern ihr angestammtes Revier. Jenen Ort, wo Einigkeit darüber herrscht, dass Himmelsmetaphern die Umsatzzahlen in die Höhe treiben, und die Tränendrüsen-Dankbarkeit, ob der schier unglaublichen Fans, die auch in schlechten Zeiten treu beistehen, so groß wie der Großvenediger ist. Eine, die diese Käseglocke der bärigen Unbeschwertheit (und Belanglosigkeit) fallweise verlässt, ist ausgerechnet der deutsche Schlagersuperstar Helene Fischer. Die 38-jährige gebürtige Russin nahm bereits zum dritten Mal im Studio von "Willkommen Österreich" (Dienstag, ORF 1, 22 ...