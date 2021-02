Humorige Serienkost für die Semesterferien

Ferienzeit, Streamingzeit. In den Semesterferien gibt es ausreichend Zeit für Binge-Watching-Abende für die ganze Familie. Das Angebot ist enorm, anbei ein paar Tipps für familientaugliche Serienkost aus den vergangenen Jahren.

Auf vergnügliche Weise ironisiert "Norsemen" auf Netflix die üblicherweise heroischen Wikingerstoffe. Vor allem die erste Staffel ist eine amüsante Historien-Comedy, die in den besten Momenten an Monty Python erinnert. Da gibt es einen Anführer, dem Raubzüge höchst unangenehm sind, will er doch lieber sein Dorf als Kulturhauptstadt berühmt ...