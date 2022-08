Immer träumen: Das Leben von Schimon Peres

Es ist ein verhältnismäßig einfacher Satz, den da einige bedeutende Politiker über den israelischen Politiker Schimon Peres sagen. Sie sagen, dass er ein Träumer sei. Peres gibt ihnen recht. "Es ist wahr, ich bin ein Träumer", sagt er, und: "Aber sagen Sie mir: Was ist daran falsch? Wer sagt, dass Leute, die träumen, nicht recht haben." In all den Untiefen und Unberechenbarkeiten seines Lebens, und sein ganzes Leben war Politik, blieb er stets optimistisch. Das ist der Grundton der Netflix-Dokumentation ...