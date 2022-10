"Kimi": Pandemiethriller mit Kinovorbildern

Durchgeschaut SN

"Kimi, wie spät ist es?" Schon praktisch, so ein sprachgesteuerter Assistent in der eigenen Wohnung. Dort, wo sich die unter Angststörungen leidende IT-Expertin Angela Childs (Zoë Kravitz) in der Pandemiezeit zurückgezogen hat. In einigen Momenten erinnert die junge Frau an die kauzige Ermittlerin Saga Norén aus "Die Brücke" - etwa, wenn sie nach erfolgtem Triebabbau mit einem Nachbarn sogleich die Bettwäsche abzieht und wäscht. Angela testet Kimi für den Hersteller, indem sie Tonaufnahmen von Benutzerkonversationen abhört. So weit, so beschaulich ...