Küssen, beten und weinen

David siegt weiter. Marokko hat mit Portugal - nach Spanien und Belgien - bereits den dritten Goliath in die Knie gezwungen. Angetrieben von fanatischen Fans, die mit Trommeln und ihren Stimmen einen lautstarken Rückhalt geben, avancieren die Nordwestafrikaner zur Überraschungsmannschaft in Katar. Der Teamgeist funktioniert, immer wieder werden Kicker nach Extraleistungen von ihren Mitspielern abgebusselt. Küsse auf dem grünen Rasen sind keine Novität, bei Marokko gibt es aber eine Knutschinflation. In Zwischenschnitten sieht man Spieler wie Fans immer wieder Stoßgebete ...