Der achtfache Weltcup-Gesamtsieger stellte sich in den Dienst des heimischen Tourismus. Das ist löblich. Der 95 Minuten lange und liebliche Werbespot "Ein Sommer in Österreich - Urlaub in Österreich" ist im Hauptabendprogramm aber deplatziert.

SN/orf Ex-Skistar Marcel Hirscher bei seinem Debüt als ORF-Moderator.