"Tatort": Allein auf der Suche nach der Wahrheit

Nach dem Filmtod seiner Kollegin Nina Rubin (Meret Becker) muss der Berliner "Tatort"-Kommissar Robert Karow (Mark Waschke) nun solo ermitteln. Und legt sich in der Folge "Das Opfer" (Sonntag, ORF 2, ARD, 20.15 Uhr) mit der Mafia an. Ein im Wald gefundener Toter ("Das war eine Exekution") entpuppt sich als Jugendfreund des Kommissars. Obwohl nicht zuständig, recherchiert er in dem Kriminalfall. In Rückblenden werden immer wieder Details aus der gemeinsamen Jugend von Karow und Maik Balthasar gezeigt. Zuletzt arbeitete der ...