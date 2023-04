"Tatort": Ausgebeutet in einer Schattenwelt

Viele der 16 Geschichten, in denen der proletarische Bundespolizist Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) bislang ermittelt hat, spielten im Umfeld von Zuwanderung und Migration. Zum 10-Jahre-Jubiläum des "Tatort"-Hauptkommissars gilt es mehrere Fälle rund um ein Schleppernetzwerk und illegale Beschäftigung in Hannover aufzuklären. Am Beginn der Folge "Verborgen" (Sonntag, ORF 2, ARD, 20.15 Uhr) wird ein junger Mann aus Kamerun tot im Palettenkasten eines Lkw gefunden. Die Fingerkuppen sind abgeschliffen, zur Erschwerung der Identitätserkennung.

Zeitgleich ist der 17-jährige Noah ...